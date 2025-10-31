Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenecek? EuroLeague 8. hafta

Avrupa basketbolunun zirvesi olan EuroLeague'de kritik virajları dönmeye çalışan Anadolu Efes, zorlu İspanya deplasmanında galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Paris Basketball'u yenerek moral depolayan temsilcimiz, ligin alt sıralarında yer alan Baskonia'yı devirerek sıralamada üst basamaklara tırmanmanın peşinde. İki köklü kulübün 31. kez karşı karşıya geleceği bu mücadele, basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte, Baskonia - Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı:
EuroLeague'de 8. hafta heyecanı, Anadolu Efes'in Baskonia deplasmanıyla tamamlanıyor. Maçın tarih ve saati şöyledir:
Tarih: 31 Ekim 2025 Cuma (Bugün)
Saat (TSİ): 22:30
Salon: Fernando Buesa Arena (Vitoria-Gasteiz, İspanya)