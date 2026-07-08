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Giriş Tarihi: 8.07.2026 17:49

Başörtülü anne ve kızına saldırmıştı: O kadın tutuklandı!

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir plajda başörtülü anne ve kızına hakaret eden ve saldıran İ.A isimli kadın hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Yapılan itirazın ardından tekrar gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

İHA Yaşam
Başörtülü anne ve kızına saldırmıştı: O kadın tutuklandı!
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Olay, 3 Temmuz tarihinde Seferihisar ilçesi Mersin Alanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda İ.A. ile A.A. ve kızı arasında tartışma çıktı. A.A.'nın, kendisine ve kızına hakaret edildiğini belirterek şikayetçi olması üzerine Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği hakimlikçe ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

İtirazı değerlendiren Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

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MANİSA'DA YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı İ.A., dün polis ekipleri tarafından Manisa'da yakalanarak Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan İ.A., cezaevine gönderildi.

#SEFERİHİSAR #İZMİR

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Başörtülü anne ve kızına saldırmıştı: O kadın tutuklandı!
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