Başörtülü anne ve kızına saldırmıştı: O kadın tutuklandı!

Olay, 3 Temmuz tarihinde Seferihisar ilçesi Mersin Alanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda İ.A. ile A.A. ve kızı arasında tartışma çıktı. A.A.'nın, kendisine ve kızına hakaret edildiğini belirterek şikayetçi olması üzerine Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.