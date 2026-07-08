Başörtülü anne ve kızına saldırmıştı: O kadın tutuklandı!

Olay, 3 Temmuz tarihinde Seferihisar ilçesi Mersin Alanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda İ.A. ile A.A. ve kızı arasında tartışma çıktı. A.A.'nın, kendisine ve kızına hakaret edildiğini belirterek şikayetçi olması üzerine Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
İTİRAZ ÜZERİNE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği hakimlikçe ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.
MANİSA'DA YAKALANDI
Hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı İ.A., dün polis ekipleri tarafından Manisa'da yakalanarak Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan İ.A., cezaevine gönderildi.