Başörtülü taraftara alaycı yoruma soruşturma

İçerik üreticisi Çağrı Ergün (35) hakkında, canlı yayın sırasında başörtülü bir genç kızın Beşiktaş formasıyla takımının maçını yorumladığı videoya ilişkin yaptığı yorum nedeniyle soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergün hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürüttü.

Ergün'ün canlı yayınında videoyu izlediği sırada bir izleyicinin "Sınav kanalı mı bu, kapalı çarşı" şeklindeki yorumunu okuyarak güldüğü belirtildi. Savcılıkta ifade veren Ergün, söz konusu olayın yaklaşık bir buçuk yıl önce gerçekleştiğini söyledi. Yayın sırasında izleyicilerin anlık yorum yapabildiğini belirten Ergün, videodaki genç kadının Beşiktaş formasıyla maç hakkında açıklamalar yaptığını ifade etti. Yoruma güldüğünü kabul eden Ergün, suç işleme kastının bulunmadığını savundu. Ergün, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.