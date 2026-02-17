Başörtüsü takıp video paylaşmıştı: Fenomen Murat Övüç’ün 3 yıla kadar hapsi istendi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile "Bee Haber" rumuzlu hesabın yaptığı "başörtüsü takan Murat Övünç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu" şeklinde paylaşım üzerine soruşturmaya başladı. Yapılan inceleme ve düzenlenen bilirkişi raporu neticesi Murat Övüç'ün başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan başörtüsü bulunduğu, ayrıca görüntüde sağ el yüzük parmağında bulunan yüzüğe dikkat çekilecek şekilde öz çekim yaptığı ve arka fonda "Nem Kaldı" isimli türkünün çaldığı tespit edildi. Övüç, savunmasında videonun yaklaşık iki sene mizah amaçlı eğlendirmek amacı ile çektiğini ve instagram hesabında bu şekilde birçok videonun bulunduğunu söyledi

TESETTÜR SEMBOL DEĞİL DİNİ YÜKÜMLÜLÜKTÜR

Cumhuriyet savcısı iddianamede şu tespitlere yer verdi. Dini açıdan İslam'da başörtüsü, Allah'ın emrine uymak, mahremiyeti korumak, iffet ve haya ilkesi, dikkat çekici teşhirden kaçınmak amacı ile ilişkilendirilir. Kur'an'da ve fikıhta başörtüsü bir rozet olarak tanımlanmaz aksine tesettürün dini bir

vecibe olarak kabul edilmesi nedeni ile Allah'a kulluk için örtünülür. Kısacası İslam inancına göre tesettür bir sembol değil dini yükümlülüktür.