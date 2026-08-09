Başpehlivan’a akaryakıt istasyonunda tuzak: Serhat Elvan’ın darbedildiği anlar kamerada!

'KAFAMI ÇEVİRDİĞİMDE BANA VURDULAR'

Yaşadıklarını anlatan Serhat Elvan, "Cumartesi günü sabah yola çıktım. Vezirköprü Er Meydanı'na az kalmıştı. Bir 'kahve içeyim' diye petrolde dinlemek istedim. Kahvemi aldım, eşimle telefonda konuşuyordum. O arada eski başpehlivan Şaban Y. geldi yanıma, telefonu kapattım. Eşimle konuşurken bana 'özür dile' dedi. 'Ne için' dedim. Paylaştığım yazı için olduğunu ve özür dilememi istedi. Ben de ona paylaştığım yazıda bir sıkıntı olmadığını, özür dilenecek bir şeyin de olmadığını söyledim. O sırada 2 kişi daha gelince sandalye sesini duydum. Kafamı çevirdiğim anda Şaban Y. ile yeğenleri bana vurdu. Olay bu şekil başladı" diye konuştu.

'BENİ BURADA TEHDİT ETTİLER'

Vezirköprü'deki güreşlere birinci olmak için geldiğini ama şiddet gördüğünü ifade eden Elvan, "Burada lig güreşi yapıyoruz. Benim için gerçekten çok önemli bir güreşti. Puan topluyoruz ve kendimizi iyi hissediyoruz. Sakatlığım vardı, düzelmişti. Vezirköprü'deki güreşlere birinci olmak için gidiyordum. Böyle talihsiz bir olay yaşadım. Beni burada tehdit ettiler. Burada ustalarımız da vardı. Allah razı olsun arkadaşlarımız da yardımcı oldular ve kavgayı ayırdılar. Bana şiddet uyguladılar. Bu gerçekten çok zoruma gitti. İçişleri Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ve Adalet Bakanımızın bu olayla ilgilenmesini istiyorum. Benim başıma geldi ama başka kimsenin başına gelmesin" dedi.