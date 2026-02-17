Başsavcı Ali Yeldan Mihriban Yılmaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Ziyarete, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Çağlar Ertaş, müdürlük bünyesinde görev yapan psikolog ve pedagoglar da eşlik etti. Ayrıca İzmir Adliyesi Mescidi imamı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dua edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, acılı aileyle yakından ilgilenerek başsağlığı dileklerini iletti; bu zor günlerinde yalnız olmadıklarını vurguladı. Devletin tüm imkânlarıyla ailenin yanında olduğunu ifade eden Yeldan, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için gerekli tüm adımların kararlılıkla atıldığını belirtti.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin hassasiyetle takip edildiğini ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, sorumluların adalet önünde hesap vermesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Ziyarette, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları tarafından aileye psikososyal destek sürecine ilişkin bilgilendirme yapılırken, ailenin her aşamada yanında olunacağı mesajı da paylaşıldı.