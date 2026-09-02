Başsavcı Fatih Dönmez yeni adli yılda meslektaşlarına seslendi: Suç örgütlerinin ekonomik damarları hedefte

2026-2027 Adli Yılı dolayısıyla İstanbul Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, yeni adli yılda yargının önceliklerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"ADALET, HUKUK DEVLETİNİN TEMELİDİR"

Adaletin vatandaş ile devlet arasındaki güven ilişkisinin temelinde bulunduğunu vurgulayan Dönmez, "Adalet, devletin vatandaşına sunduğu hizmetlerden yalnızca biri değildir. Adalet, hukuk devletinin temelidir; vatandaşın devletine duyduğu güvenin en güçlü teminatıdır. Bu nedenle bizler, adliye kapısından içeri giren her vatandaşımızın yalnızca bir dosyanın tarafı olmadığını; arkasında bir hayat, bir aile ve bir adalet beklentisi bulunduğunu bilerek görev yapmak zorundayız." dedi.

"SUÇUN HER TÜRÜYLE KARARLI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni adli yıldaki önceliklerini açıklayan Dönmez, suçla mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi. Başsavcı, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak yeni adli yılda; terör ve organize suçlardan uyuşturucu ve yasa dışı bahis suçlarına, bilişim suçlarından suç gelirlerinin aklanmasına kadar suçun her türüyle etkin, kararlı ve hukuk içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Terörle mücadeleye ayrı bir parantez açan Başsavcı Dönmez, "Özellikle FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına, örgütsel faaliyetlerini devam ettirmeye yönelik girişimlerine, yeni kadrolaşma ve finansman yöntemlerine ilişkin iddialar titizlikle araştırılacak; elde edilen deliller doğrultusunda gerekli soruşturmalar, hukukun üstünlüğü ve usul güvenceleri gözetilerek yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN EKONOMİK DAMARLARINI HEDEF ALACAĞIZ"

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede finansal boyutun öne çıkacağını belirten Dönmez, "Özellikle yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi daha da kararlı hâle getireceğiz. Bu yapıların yalnızca sokaktaki faaliyetlerine değil; ekonomik yapılanmalarına, finansal kaynaklarına, suçtan elde ettikleri gelirlere ve bu gelirleri aklama yöntemlerine de odaklanacağız. Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla, mal varlıklarına ve finansal ağlarına yönelik tedbirlerle bu yapılara ağır darbeler vuracak; onları hukuk içinde etkisizleştirerek ve sindirerek mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"YALNIZCA SOKAKTA DEĞİLLER"

Suç örgütlerinin değişen yapısına da dikkat çeken Dönmez konuşmasına bu sözlerle devam etti: "Bugünün suç örgütleri yalnızca sokakta değil; dijital dünyada, finans sistemlerinde ve uluslararası bağlantılar içerisinde faaliyet gösterebilmektedir. Bu örgütler, farklı suç alanlarını bir arada kullanabilen, ekonomik gücünü ve teknolojik imkânlarını suç faaliyetlerinin devamlılığı için seferber eden yeni ve karmaşık yapılar hâline gelmiştir. Suç örgütlerinin ekonomik güç elde etmesine, bu gücü korumasına ve meşru alanlara taşımasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

"HUKUKA BAĞLILIĞIMIZDAN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Dönmez, "Suçla mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeyeceğimiz gibi, hukuka bağlılığımızdan da asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü hukuk devleti, yalnızca suçlunun cezalandırılmasını değil; devletin suçla mücadele ederken dahi hukukun içerisinde kalmasını gerektirir." şeklinde konuştur.

"HIZLI AMA EKSİKSİZ, ETKİN AMA HAKKANİYETLİ"

Yeni adli yılın temel hedeflerinden birinin "Gecikmeyen adalet" olduğunu belirten Dönmez, "Elbette hızlı adalet, aceleci adalet değildir. Bizim hedefimiz; hızlı ama eksiksiz, etkin ama hakkaniyetli, kararlı ama hukuka bağlı bir adalet anlayışıdır. Adalet, devletin vatandaşa verdiği en büyük güvencedir. Bizim görevimiz ise bu güvenceyi her gün, her dosyada ve herkes için yeniden tesis etmektir" sözleriyle tamamladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör