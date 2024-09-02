Başsavcı İnal’dan adli yıl açılış mesajı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, 2024-2025 adli yıl açılışı nedeniyle mesaj yayımladı.

İnal mesajında şu ifadelere yer verdi: "Adalet teşkilatının en temel görevi; hiç şüphesiz adalete olan güveni sağlamak ve topluma kusursuz adalet hizmeti sunmaktır. Adalet, toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatıdır. Unutulmamalıdır ki; adalet arayan herkesin sığınacağı yegâne kapı Adliye kapısıdır. İster mağdur ister suçlu olsun bu kapıdan herkes hak ettiğini alarak ayrılmalıdır. Adalet teşkilatı olarak ortak gayemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamak olacaktır. Konya Adliyesi olarak; Konya yargı sınırları içinde toplumun adalet ihtiyacını karşılamak, beklentilerine cevap vermek, algı ve vicdanında olumlu etkiler bırakma misyonuyla görev yapmakta; yargı hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, adalete erişiminin kolay bir şekilde sağlanmasını amaçlamaktayız. Şimdiye kadar olduğu gibi 2024-2025 adli yıl döneminde de tarafsız, bağımsız, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde, aziz milletimize adli hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Adaletin tecellisi için fedakârca çalışan Hakimlerimiz, Cumhuriyet Savcılarımız, Avukatlarımız, Adliye ve Ceza İnfaz Kurumları personelimizin yeni adli yılını kutluyor, kendilerine başarılar diliyor, yeni adli yılın adliyemize, tüm yargı camiamıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.