Haberler Yaşam Haberleri Başsavcılıktan göçmen kaçakçılarına darbe! 6 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:16

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yabancı uyruklu şahısların kaçak olarak barındırıldıkları ve sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri iddiaları sonrası Bağcılar’da 20 adrese eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu şahısların kaçak olarak barındırıldıkları ve sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri, kamuoyunda "Şok Evi" olarak adlandırılan adreslere yönelik Bağcılar ilçesinde bulunan toplam 20 adrese, 26.12.2025 günü saat 23.00'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalar sonucunda, farklı uyruklarda toplam 78 yabancı şahıs kurtarılarak Arnavutköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Yabancı uyruklu şahısların barınmalarına imkân sağladığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam etmektedir."

