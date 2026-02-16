Başsavcılıktan suç örgütüne ağır darbe! 42 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Küçükçekmece Merkezli olarak faaliyet gösteren suç örgütünün silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı ve çökme faaliyetlerinden kazanç elde ettiği, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlara rağmen yurtdışında firari olan örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasında varlığını devam ettirdiği tespit edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösteren Mekin Büyükdeniz'in lideri olduğu '10 Kardeşler Yeni Nesil Suç Örgütü'ne yönelik olarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma', 'nitelikli kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma', 'silahla kasten nitelikli yaralama', 'mala zarar verme' ve 'nitelikli yağma" suçlarını işledikleri belirlendi.

YAŞI KÜÇÜK ÜYELERİ DE KULLANDILAR

Başsavcılık koordinesinde yürütülen teknik takip uygulamalı soruşturmada, Küçükçekmece Merkezli olarak faaliyet gösteren suç örgütünün silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırı ve çökme faaliyetlerinden kazanç elde ettiği, geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlara rağmen yurtdışında firari olan örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç dünyasında varlığını devam ettirdiği, aralıklı olarak cezaevine girip çıkan örgüt üyeleri ve yaşı küçük örgüt üyeleri üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

7 İLDE 61 ADRESE OPERASYON

Tespitler sonucu suç örgütünün yönetici ve üyelerinin yakalanmaları ve örgütün faaliyetlerinin tamamıyla sonlandırılmasına yönelik olarak 13 Şubat tarihinde 7 ilde toplam 61 adreste eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 42 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.