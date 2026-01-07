Başsavcılıktan zehir tacirlerine darbe

Başsavcılığın resmi X hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda: Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen iki adres ile bu adreslerle bağlantılı araçlara yönelik eş zamanlı arama-el koyma faaliyetinde bulunulmuş olup, Ö. E ve A.B.C isimli şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır.

"Yapılan aramalarda; 517 kilo 800 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan katkı maddesi, 1 milyon 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu, Uyuşturucu hap imalatında kullanılan bir adet makine, geçirilmiştir. 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu etken maddeli sentetik hap ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ö.E tutuklama, A.B.C ise delil durumu itibariyle adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir"