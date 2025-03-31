‘Bastona düşsem de koşmayı bırakmam’

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Tekke Camisinde müezzin olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Abrurrezzak Özen (50), Masterlar Atletizm Şampiyonalarında madalya kazanmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'da düzenlenen Masterlar Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılan Özen burada da bir altın 4 gümüş madalya kazanmayı başardı. 2022'de pandemi döneminde başladığı antrenmanların ardından masterlar kategorisinde 100 metre, 200 metre, 3 adım atlama ve uzun atlama alanlarında mücadele vermeye başlayan Özen, 3 yıl gibi bir sürede 16'sı altın, 11'i gümüş, 7'si bronz 34 madalya kazanmayı başardı. Sporun kendisi için yaşam biçimi olduğunu belirten Özen, "Düzenli antrenmanlar yapıyorum. Sporu çok seviyorum ve isteyerek yapınca da başarılar peş peşe geliyor. Koşmak benim hayatım. Bastonla da olsa yine koşarım. İlkokul öğretmenim beni görünce, 'Sen hala mı koşuyor musun? diyor. Çocukluktan beni koşuyorum. Şimdi ki hedefim rekorlar kırmak. Çocuklara, gençlere, yaşıtımdakilere örnek olmaya çalışıyorum. Allah'a şükür beni örnek alıp yolumdan gidenler de oluyor. Bir kişiyi bile spora yönlendirebilirsem ne mutlu bana. İnsanlar mesleğimi duyunca şaşırıyor ama başarılarını görünce onlar da gurur duyuyor" dedi.