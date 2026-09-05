Batan gemi bize çarptı

Silivri açıklarında "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin battığı gemi kazasıyla ilgili soruşturmada "Alsu" adlı geminin birinci kaptanı Ahmet Erarslan (66) ve kazanın yaşandığı sırada vardiyada bulunan üçüncü kaptan Murat Evciman (25), "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. SABAH, tutuklanan iki kaptanın ifadelerine ulaştı. Kaza anında uyuduğu öğrenilen birinci kaptan Ahmet Erarslan, "Biz Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye çarpmadık. O gemi bize çarpmıştır. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde gemiye çarpmış olsaydı, bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi" dedi. 7 aylık sektörel tecrübesi bulunan, çarpışmadan yalnızca iki gün önce gemiye katılan 25 yaşındaki nöbetçi 3'üncü kaptan Murat Evciman ise "Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır.

Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm" dedi. Soruşturmaya yansıyan en çarpıcı ihmallerin başında, çatışma anında köprüüstünde hiçbir gözcünün bulunmaması geliyor. Tespitlere göre 1'nci kaptan Ahmet Erarslan, köprüüstü vardiya organizasyonunu usulüne uygun oluşturmadı. Halbuki Emniyetli Yönetim Sistemi gereğince gözcü bulundurulması gerekirken Erarslan, hakimlikteki savunmasında kaza anında gemi üzerinde kesinlikle bir gözcü bulunmadığını itiraf etti. Ayrıca tespitlere göre, Alsu gemisinin çarpışmayı önlemek veya sonuçlarını azaltmak amacıyla hız azaltma, makine stop, tam tornistan manevrası yapmadığı belirlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör