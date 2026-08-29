Batan gemideki mürettebat kurtarıldı

Kastamonu
'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren ticari gemide bulunan 13 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik
ekiplerince kurtarıldı. Doğanyurt açıklarında seyir hâlindeki ticari geminin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-301 ve TCSG-96) ile 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-40) sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında gemiyi kapalı tip kurtarma filikasıyla terk eden mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden kurtarıldı. İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mürettebat, Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak İnebolu Sahil Güvenlik İskelesi'ne teslim edildi. Açıklamada, arama kurtarma faaliyetini titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı
tebrik edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör