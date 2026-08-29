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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Batan gemideki mürettebat kurtarıldı

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Batan gemideki mürettebat kurtarıldı
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren ticari gemide bulunan 13 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Doğanyurt açıklarında seyir hâlindeki ticari geminin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-301 ve TCSG-96) ile 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-40) sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında gemiyi kapalı tip kurtarma filikasıyla terk eden mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden kurtarıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mürettebat, Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak İnebolu Sahil Güvenlik İskelesi'ne teslim edildi. Açıklamada, arama kurtarma faaliyetini titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı tebrik edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KASTAMONU #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI #SAHİL GÜVENLİK #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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Batan gemideki mürettebat kurtarıldı
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