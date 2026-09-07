Batan geminin 10 personeli günlerdir aranıyor: Yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor

Kaza 2 Eylül tarihinde, gece saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi ile boş durumdaki MT Alsu isimli tanker çarpıştı.

ENKAZIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın kurtarma gemisi, su altı robotu (ROV) kullanarak batık gemiyi Silivri'nin 18 mil açığında, yaklaşık 720 metre derinlikte görüntülemeyi başardı. Deniz tabanındaki geminin isminin net bir şekilde seçilebildiği bildirildi

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN YAKINLARININ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİDE DEVAM ETTİ

Kayıp olan kaptan dahil 10 denizciye ulaşabilmek adına yürütülen geniş çaplı operasyonda çok sayıda yüzer unsur, helikopter, İHA ve arama kurtarma uçağı görev yapıyor. Kıyı şeridinde kurulan kriz merkezinde ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili Silivri Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında telsiz kayıtları incelenirken, kazaya karışan ALSU gemisinin kaptanları hakkında yasal işlem başlatılırken birinci ve üçüncü kaptanları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKINLARININ UMUDU KAYIP CAN SALINDA

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken endişe ile kıyıda yakınlarından bir haber bekleyenlerin umutları kayıp olan can salından dolayı devam ediyor.