Haberler Yaşam Haberleri Batan geminin 10 personeli günlerdir aranıyor: Yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor
Giriş Tarihi: 7.09.2026 13:10

Batan geminin 10 personeli günlerdir aranıyor: Yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında yaşanan trajik kaza sonrası, batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 Türk mürettebatı arama kurtarma çalışmaları kazanın 6’ıncı gününde de denizden ve havadan kesintisiz olarak devam ediyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Batan geminin 10 personeli günlerdir aranıyor: Yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor
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Kaza 2 Eylül tarihinde, gece saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi ile boş durumdaki MT Alsu isimli tanker çarpıştı.

ENKAZIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Akın kurtarma gemisi, su altı robotu (ROV) kullanarak batık gemiyi Silivri'nin 18 mil açığında, yaklaşık 720 metre derinlikte görüntülemeyi başardı. Deniz tabanındaki geminin isminin net bir şekilde seçilebildiği bildirildi

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN YAKINLARININ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİDE DEVAM ETTİ

Kayıp olan kaptan dahil 10 denizciye ulaşabilmek adına yürütülen geniş çaplı operasyonda çok sayıda yüzer unsur, helikopter, İHA ve arama kurtarma uçağı görev yapıyor. Kıyı şeridinde kurulan kriz merkezinde ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili Silivri Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında telsiz kayıtları incelenirken, kazaya karışan ALSU gemisinin kaptanları hakkında yasal işlem başlatılırken birinci ve üçüncü kaptanları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKINLARININ UMUDU KAYIP CAN SALINDA

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken endişe ile kıyıda yakınlarından bir haber bekleyenlerin umutları kayıp olan can salından dolayı devam ediyor.

#MARMARA DENİZİ #SİLİVRİ #DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI #TUĞBERK İMAMOĞLU

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Batan geminin 10 personeli günlerdir aranıyor: Yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor
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