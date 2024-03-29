Batı Trakya’da ramazan sevinci

Ramazan ayının başlamasıyla Batı Trakya'da yaşayan Türkler arasında düzenlenen toplu iftarlar, bölgedeki sosyal hayatta önemli rol oynuyor. Bu özel zaman dilimi boyunca, Batı Trakya'da yaşayanlar, seçilmiş müftülüklerin öncülüğünde ve azınlık derneklerinin desteğiyle çeşitli dini etkinliklere katılıyor ve geleneksel olarak her yıl düzenlenen toplu iftar sofralarında buluşuyor. Toplu iftarlar, bölgedeki Türklerin ramazanla bütünleşen zengin kültürel mirasını yansıtırken, aynı zamanda dayanışmanın pekiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ramazanla bölgede Türk ve İslam gelenekleri de ayrı bir canlılık kazanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın manevi iklimini yaşatabilmek amacıyla Batı Trakya'daki camilerin avlularında toplu iftarlar yapılıyor.Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, "Ramazan ayının önce Batı Trakya'ya sonra da İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Balkanlar ve ana vatan Türkiye'de de olduğu gibi Batı Trakya'mızda da ramazan ayı coşkuyla karşılanmakta ve yılların geleneği toplu iftarlarla süslenmekte" ifadesini kullandı.