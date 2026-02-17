Batıda fırtına doğuda kar

İzmir'de Karşıyaka, Alsancak 1. Kordon ve Bostanlı'da kabaran deniz, sahil kesimlerinde su baskınlarına neden olurken bazı işyerlerini su bastı, tramvay seferlerinde aksamalar oldu.

FIRTINA YIKTI GEÇTİ

Isparta'da hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi, minareyi yıktı. Burdur'da da çatılardaki güneş enerjileri zarar gördü. Doktorlar çöl tozunun yoğun olacağı saatlerde dışarı çıkılmaması için uyardı.

HAKKARİ'DE YOL ÇÖKTÜ

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kar ve sağanak nedeniyle yol çöktü, enerji nakil hattı zarar gördü.