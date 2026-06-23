Batı’da güneş Doğu’da yağış

Meteorolojiye göre hava sıcaklıkları yurdun batısından başlayarak artış gösterecek. Batı'da sıcaklıklar artarken, Karadeniz
ve Doğu Anadolu
'da hafta sonuna doğru yağış bekleniyor. Haftalık hava durumu değerlendirmesine göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege az bulutlu ve açık geçecek, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.