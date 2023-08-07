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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Batık şehirden amfora hırsızlığı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Batık şehirden amfora hırsızlığı
Antalya Demre'deki ilçesi Kaleköy ve Üçağız (Kekova) bölgesindeki batık şehre kano ile gezinti yapmaya gelen ve dalış yapan yerli ve yabancı turistler amfora ve mozaik parçalarını alıp götürüyorlar. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan Kaleköy'e gelen yerli ve yabancı bazı turistler akıl almaz yönteme başvurarak tarihi eserleri su altından çıkarıp götürüyor. Sabah erken saatte kano ile gezintiye çıkan tarih hırsızları batık şehirde dalış yapıyor. Buradan çıkardıkları amfora ve mozaik parçalarını yanlarına alıyorlar. Son zamanlarda bu tür olaylara sıkça rastladığını belirten tur teknesi sahipleri, "Biz bu kişileri uyardığımızda tehdit ediliyoruz. Acil önlem alınmalı" diye konuştu.

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Batık şehirden amfora hırsızlığı
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