‘Batıktan çıkan eserler müze açabilecek düzeyde’

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yürütülen su altı kazılarında, 17. yüzyıla tarihlenen Osmanlı gemisi batığından önemli tarihi eserler çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Merkezi (SUDEMER) tarafından yürütülen kazılar, Türkiye'deki tek 17. yüzyıl Osmanlı batığı olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Özdaş, geminin 1667-1668 yıllarında battığını belirtti. Dalgıçlar, batık alanında 36 Osmanlı tüfeği, 50'den fazla humbara, kılıç, hançer, tabanca ve 3 binden fazla mermi gibi askeri mühimmatların yanı sıra satranç takımları, porselenler ve mutfak eşyaları buldu. Özdaş, "Buluntular, Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutacak kadar zengin. Hatta yeni bir müze açabilecek düzeyde" dedi. AA