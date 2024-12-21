Batı’ya yağmur Doğu’ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftada yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul'a 'Erbain Soğukları' olarak adlandırılan soğuk havaların gelmesi bekleniyor. İzmir, Bursa, Antalya boyunca yağışlar şiddetli olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde kar bekleniyor. Rize'de bulunun Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın kar altında kalması güzel görüntüler oluşturdu.Öte yandan, Ardahan'ın Göle ilçesi, gece sıfırın altında 23.3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.