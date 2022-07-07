Batman bayram namazı saati! Diyanet ile 2022 Batman’da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Batman bayram namazı saati" Kurban Bayramını Batman ilimizde karşılayacak olanlar tarafından merak edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere erişmek amacıyla "Batman'da Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Diyanet ile 2022 Batman Bayram namazı saati ve tüm detaylar;
Batman ilimizde Kurban Bayramı namazı 9 Temmuz Cumertesi günü saat 05: 34'te kılınacak.
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.
Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi'l-azîm" diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.
İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.