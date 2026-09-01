Haberler Yaşam Haberleri Batman'da 3 kişinin öldüğü spor salonundaki yangına ilişkin 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 1.09.2026 16:23

Batman'da 3 kişinin öldüğü spor salonundaki yangına ilişkin 2 tutuklama

Batman'da 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı spor salonundaki yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 işletme sahibi tutuklandı, 3 çalışan ise serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Batman’da 3 kişinin öldüğü spor salonundaki yangına ilişkin 2 tutuklama
  • ABONE OL

Batman'ın Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna kısmında, 30 Ağustos akşamı yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43) hayatını kaybetti. Sarıgül ve Yani'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptığı öğrenildi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 2 işletme sahibi ile 3 çalışan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 işletme sahibi tutuklandı. 1'i adli kontrolle 3 çalışan ise serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BATMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman'da 3 kişinin öldüğü spor salonundaki yangına ilişkin 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA