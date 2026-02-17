Batman’da 4 şüpheli alkol alıp kaza yaptı: Yetmedi otomobili kurşunladılar!

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İ.K.'nin üzerindeki aramada ruhsatsız tabanca ile 12 mermi ele geçirildi. İ.K. gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre F.Ö. ile T.S. ve H.D.'nin birlikte alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığı, F.Ö.'nün yaptığı kaza sonrası aracını terk edip olay yerinden ayrıldığı, ardından T.S. ile H.D.'nin araca ateş ederek ve taş atarak zarar verdikleri tespit edildi. H.D. yakalandı, T.S. ve F.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Gözaltındaki İ.K. ve H.D.'nin işlemleri ise devam ediyor.