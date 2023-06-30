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Giriş Tarihi: 30.6.2023 19:17

Batman'da acı olay: Boğularak can verdi...

Batman'da sıcak havadan bunalarak Batman Çayı'na giren Muhammed Tatlı (17), boğuldu...

DHA
Batman’da acı olay: Boğularak can verdi...

Olay, akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu Batman Çayı Köprüsü taş ocağı mevkisinde meydana geldi. Akrabaları ile çay kenarında piknik yapan Muhammed Tatlı, sıcak havadan bunalarak suya girdi. Çaya giren Tatlı'nın kısa süre sonra çırpındığını fark eden yakınları suya atlayarak, genci çaydan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muhammed Tatlı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Batman'da acı olay: Boğularak can verdi...
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