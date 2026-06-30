Batman’da acı olay! Otomobilin camından sarkarken yola düştü: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Karabaş (19), arkadaşı C.E. (21) ile birlikte akşam saatlerinde Millet Parkı'na gitti. Bir süre burada vakit geçiren ikili, daha sonra C.E. idaresindeki 06 HB 7372 plakalı otomobille evlerine gitmek üzere yola çıktı.