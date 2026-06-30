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Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:33

Batman’da acı olay! Otomobilin camından sarkarken yola düştü: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Batman'da meydana gelen kaza yürekleri burktu. Seyir halindeki otomobilin camından sarktığı sırada dengesini kaybederek yola feci şekilde düşen 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Batman’da acı olay! Otomobilin camından sarkarken yola düştü: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
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Edinilen bilgilere göre olay, Batman Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Karabaş (19), arkadaşı C.E. (21) ile birlikte akşam saatlerinde Millet Parkı'na gitti. Bir süre burada vakit geçiren ikili, daha sonra C.E. idaresindeki 06 HB 7372 plakalı otomobille evlerine gitmek üzere yola çıktı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Seyir halindeyken aracın camından sarktığı öne sürülen Karabaş, dengesini kaybederek yola düştü. Başından ağır yaralanan genç, aynı araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Karabaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü C.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BATMAN

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Batman’da acı olay! Otomobilin camından sarkarken yola düştü: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
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