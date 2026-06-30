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Giriş Tarihi: 30.06.2026 02:48

Batman’da aileler arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Olayın ardından hastanede çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

İHA
Batman’da aileler arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Uzunçayır köyünün Üzümlü mezrasında iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı olayda aynı aileden 20 yaşındaki A.E. (kadın), 27 yaşındaki E.E., 24 yaşındaki E.E. ve 60 yaşındaki A.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından olası yeni bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde çevik kuvvet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Jandarma ekipleri, silahlı kavganın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

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Batman’da aileler arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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