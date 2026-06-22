Batman’da akılalmaz olay! Midelerini uyuşturucu deposuna çevirmişler: 4 yolcudan tam 353 parça…

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, kontrol amacıyla hastaneye götürdü.