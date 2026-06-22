Haberler Yaşam Haberleri Batman’da akılalmaz olay! Midelerini uyuşturucu deposuna çevirmişler: 4 yolcudan tam 353 parça…
Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:05

Batman’da akılalmaz olay! Midelerini uyuşturucu deposuna çevirmişler: 4 yolcudan tam 353 parça…

Batman’da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Durdurulan otobüste yabancı uyruklu 4 şüphelinin midesinden 353 parça halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Batman’da akılalmaz olay! Midelerini uyuşturucu deposuna çevirmişler: 4 yolcudan tam 353 parça…
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, kontrol amacıyla hastaneye götürdü.

353 PARÇA UYUŞTURUCU MİDELERİNDEN ÇIKTI

İncelemede, şüphelilerin midelerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Şüphelilerden doğal yollarla çıkarılan 113 parça halinde 918 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin ve 160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar olmak üzere toplam 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BATMAN

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Batman’da akılalmaz olay! Midelerini uyuşturucu deposuna çevirmişler: 4 yolcudan tam 353 parça…
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