Batman’da akraba dehşeti! Aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4’ü ağır 6 kişi yaralandı!

4'Ü AĞIR 6 YARALI

Silahların da kullanıldığı kavgada Orhan E. (47), Abdurrahman E. (60), Erkan E. (24), Erman E. (27), Mehmet E. (63) ve Amine E. (20) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Biri kadın 6 yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.