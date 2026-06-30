Haberler Yaşam Haberleri Batman’da akraba dehşeti! Aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4’ü ağır 6 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:05

Batman’da akraba dehşeti! Aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4’ü ağır 6 kişi yaralandı!

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Akraba olan çocuklar arasında çıkan tartışmaya, aile büyükleri de dahil olunca kıyamet koptu. Silahların kullanıldığı kavgada 4’ü ağır, 6 kişi yaralandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Batman’da akraba dehşeti! Aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 4’ü ağır 6 kişi yaralandı!
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Olay, dün akşam saatlerinde, Kozluk ilçesi Uzunçayır köyü Üzümlü Mezrası'nda meydana geldi. Akraba çocukları arasında çıkan kavgaya, aile büyükleri de karıştı.

4'Ü AĞIR 6 YARALI

Silahların da kullanıldığı kavgada Orhan E. (47), Abdurrahman E. (60), Erkan E. (24), Erman E. (27), Mehmet E. (63) ve Amine E. (20) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Biri kadın 6 yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi alırken, hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Abdurrahman, Amine, Erman ve Erkan E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BATMAN #KOZLUK

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