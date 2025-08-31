Asansör halatı koptu, bir kişi öldü

Batman Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, engelli asansörünün halatının kopması sonucu 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu yaşamını yitirdi.

Olay, bir binanın dışında bulunan engelli asansöründe yaşandı. Evine çıkmak için asansöre binen 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, halatın kopmasıyla sert zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eroğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, asansörün bakım ve güvenlik kontrolleri konusunda soruşturma sürüyor.