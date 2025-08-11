Haberler Yaşam Haberleri Batman’da çaya düşen küçük kız boğuldu
Giriş Tarihi: 11.8.2025 11:40 Son Güncelleme: 11.8.2025 11:57

Batman’da çaya düşen küçük kız boğuldu

Batman’da dengesini kaybederek Batman Çayı’na düşen 11 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

Ailesiyle birlikte Batman Çayı kenarına pikniğe giden 11 yaşındaki Amine Kandemir, bir anda dengesini kaybederek çaya düştü. Olayı fark eden çevredeki ailesi, küçük kızı sudan çıkarmak için seferber oldu.

Sudan çıkarılan Amine Kandemir, vakit kaybetmeden Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

