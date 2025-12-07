Batman’da dehşet! Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Olay merkez Hilal Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen 28 yaşlarındaki C.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası 62 yaşındaki Aziz E.'ye pompalı tüfekle ateş etti.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Aziz E., sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.