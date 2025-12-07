Haberler Yaşam Haberleri Batman'da dehşet! Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 7.12.2025 11:43 Son Güncelleme: 7.12.2025 11:45

Batman'da dehşet! Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Batman'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İHA Yaşam
Olay merkez Hilal Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen 28 yaşlarındaki C.E., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası 62 yaşındaki Aziz E.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Aziz E., sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli C.E. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınırken, Aziz E.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

