Giriş Tarihi: 22.02.2026 20:52

Batman'da feci kaza: Araç şarampole uçtu! 1 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

İHA
Batman'da feci kaza: Araç şarampole uçtu! 1 kişi hayatını kaybetti
Kaza, Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan 3 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Cidan Seçen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

Batman'da feci kaza: Araç şarampole uçtu! 1 kişi hayatını kaybetti
