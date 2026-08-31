Batman’da kan donduran olay! Annesini öldürüp çöp konteynerine atan şüpheli tutuklandı

TUTUKLANDI

Bu sırada Cihangir'in oğlu Haşim Cihangir, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine şüpheli, gözaltına alındı. Haşim Cihangir'in psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim Cihangir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör