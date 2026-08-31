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Giriş Tarihi: 31.08.2026 12:45 Son Güncelleme: 31.08.2026 13:03

Batman'da kan donduran olay! Annesini öldürüp çöp konteynerine atan şüpheli tutuklandı

Batman'da annesi Seve Cihangir'i bıçaklayarak öldürdükten sonra avludaki çöp konteynerine atan ve ardından polise teslim olan psikolojik rahatsızlığı bulunan Haşim Cihangir tutuklandı.

DHA Yaşam
Batman’da kan donduran olay! Annesini öldürüp çöp konteynerine atan şüpheli tutuklandı
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Batman'da 29 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815'inci Sokak'ta feci olay meydana geldi. S.C., evlerinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir'in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu.

CESET ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

TUTUKLANDI

Bu sırada Cihangir'in oğlu Haşim Cihangir, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine şüpheli, gözaltına alındı. Haşim Cihangir'in psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim Cihangir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BATMAN

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Batman'da kan donduran olay! Annesini öldürüp çöp konteynerine atan şüpheli tutuklandı
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