Haberler Yaşam Haberleri Batman'da korku dolu anlar! Kalaşnikofla rastgele etrafa ateş açtı
Giriş Tarihi: 22.02.2026 20:59

Batman'da korku dolu anlar! Kalaşnikofla rastgele etrafa ateş açtı

Batman’da Atatürk Parkı önünde elindeki uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açan şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayda kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR Yaşam
Batman’da korku dolu anlar! Kalaşnikofla rastgele etrafa ateş açtı
  • ABONE OL

Olay, saat 20.15 sularında Atatürk Parkı girişinde meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs, yanındaki Kalaşnikof tipi uzun namlulu silahla çevredeki vatandaşların üzerine rastgele ateş açmaya başladı. Çevrede büyük panik yaşanırken, kurşunların isabet ettiği 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgede devriye gezen ve ihbarla olay yerine intikal eden polis ekipleri duruma anında müdahale etti. Çevreyi abluka altına alan emniyet güçleri, saldırganı silahıyla birlikte kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüpheli, gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edilen yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiği, sağlık durumlarının ise yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda çok sayıda boş kovan tespit ederek delil toplama çalışması yürüttü. Saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiğine dair emniyet birimleri tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları inceleme altına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman'da korku dolu anlar! Kalaşnikofla rastgele etrafa ateş açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz