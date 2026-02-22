Batman’da korku dolu anlar! Kalaşnikofla rastgele etrafa ateş açtı

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgede devriye gezen ve ihbarla olay yerine intikal eden polis ekipleri duruma anında müdahale etti. Çevreyi abluka altına alan emniyet güçleri, saldırganı silahıyla birlikte kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüpheli, gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edilen yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiği, sağlık durumlarının ise yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda çok sayıda boş kovan tespit ederek delil toplama çalışması yürüttü. Saldırının hangi amaçla gerçekleştirildiğine dair emniyet birimleri tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları inceleme altına alındı.