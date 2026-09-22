Batman’da korku dolu anlar! Motosikletle gelip otomobili ateşe verdiler: Kundakçı alevlerden son anda böyle kurtuldu!

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle gelişi, otomobile yanıcı madde dökerek ateşe vermesi ve aracı ateşe veren şüphelinin alevlerden son anda kurtulduğu anlar yer aldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör