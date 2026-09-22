Haberler Yaşam Haberleri Batman’da korku dolu anlar! Motosikletle gelip otomobili ateşe verdiler: Kundakçı alevlerden son anda böyle kurtuldu!
Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:57 Son Güncelleme: 22.09.2026 11:13

Batman’da korku dolu anlar! Motosikletle gelip otomobili ateşe verdiler: Kundakçı alevlerden son anda böyle kurtuldu!

Batman’da meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Motosikletle gelen 2 kişi, park halindeki otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Batman’da korku dolu anlar! Motosikletle gelip otomobili ateşe verdiler: Kundakçı alevlerden son anda böyle kurtuldu!
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Olay, dün saat 03.45 sıralarında Belde Mahallesi 3244'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan otomobilin yanına motosikletle 2 kişi geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, otomobilin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi.

MOTOSİKLETLE GELİP OTOMOBİLİ KUNDAKLADILAR

Otomobil kısa sürede alev alırken şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Aracın yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Park halindeki aracı ateşe verdiler! İki kundakçı olay yerinden motosiklete binip kaçtı... O anlar kamerada

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle gelişi, otomobile yanıcı madde dökerek ateşe vermesi ve aracı ateşe veren şüphelinin alevlerden son anda kurtulduğu anlar yer aldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BATMAN

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Batman’da korku dolu anlar! Motosikletle gelip otomobili ateşe verdiler: Kundakçı alevlerden son anda böyle kurtuldu!
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