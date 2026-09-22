Batman’da korku dolu anlar! Motosikletle gelip otomobili ateşe verdiler: Kundakçı alevlerden son anda böyle kurtuldu!

Olay, dün saat 03.45 sıralarında Belde Mahallesi 3244'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan otomobilin yanına motosikletle 2 kişi geldi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, otomobilin üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi.
MOTOSİKLETLE GELİP OTOMOBİLİ KUNDAKLADILAR
Otomobil kısa sürede alev alırken şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Aracın yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Park halindeki aracı ateşe verdiler! İki kundakçı olay yerinden motosiklete binip kaçtı... O anlar kamerada
OLAY KAMERAYA YANSIDI
Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikletle gelişi, otomobile yanıcı madde dökerek ateşe vermesi ve aracı ateşe veren şüphelinin alevlerden son anda kurtulduğu anlar yer aldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.