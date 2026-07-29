Batman’da korkunç olay! Bisikletini vermek istemeyen 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: ‘Birden önünü kesip…’

Olay, Batman merkez Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Y.B., akşam saatlerinde bisikletiyle mahallede gezdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından durduruldu. Şüpheliler, küçük çocuktan bisikletini kendilerine vermesini istedi.