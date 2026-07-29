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Giriş Tarihi: 29.07.2026 12:16

Batman’da korkunç olay! Bisikletini vermek istemeyen 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: ‘Birden önünü kesip…’

Batman'da meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. 13 yaşındaki çocuk, bisikletiyle mahallesinde gezerken kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Bisikletini vermek istemeyen küçük çocuk kabusu yaşadı. Şüpheliler çocuğu ayağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Batman’da korkunç olay! Bisikletini vermek istemeyen 13 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: ‘Birden önünü kesip…’
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Olay, Batman merkez Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Y.B., akşam saatlerinde bisikletiyle mahallede gezdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından durduruldu. Şüpheliler, küçük çocuktan bisikletini kendilerine vermesini istedi.

BİSİKLETİNİ VERMEYİNCE AYAĞINDAN BIÇAKLANDI

Bisikletini vermeyi reddeden Y.B., çıkan tartışmada ayağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'YEĞENİMİN ÖNÜNÜ KESİP BIÇAKLIYORLAR'

Hastane önünde konuşan amca İdris B., "Yeğenim akşam saatlerinde evden çıkıp evlerinin önünde bisikletle gezerken birileri önüne çıkarak bisikletini istiyor. Vermeyince de ayağından bıçaklıyorlar. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım" dedi.
Polis ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BATMAN

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