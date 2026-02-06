Batman’da maskeli kuyumcu soygunu: Çaldıkları altınların yarısı imitasyon çıktı!

Batman kent merkezinde sabah saat 09.30 sıralarında meydana gelen silahlı soygun, Turgut Özal Bulvarı'nda paniğe yol açtı. Motosikletle olay yerine gelen kar maskeli iki saldırgan, iş yerinin açılmasından kısa bir süre sonra kuyumcu dükkanını hedef aldı.

ÖNCE HAVAYA ATEŞ AÇTILAR, SONRA ESNAFI YARALADILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülere göre; içeri giren saldırganlar önce havaya ateş açtı. Ardından kuyumcuyu etkisiz hale getirmeye çalışan soyguncular, direnen esnafın başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladı. Kuyumcu etkisiz hale getirilirken, saldırganlar saniyeler içinde vitrindeki altınları topladı. Soyguncuların vitrinden yaklaşık 2 kilogram ağırlığında altın çalarak motosikletle kaçtığı tespit edildi. Olay yeri incelemesi ve işletmecinin beyanları doğrultusunda çalınan 2 kilogram altının yaklaşık yarısının, vitrin sergileme amacıyla kullanılan imitasyon (sahte) altınlar olduğu öğrenildi. Olayın ardından Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi abluka altına aldı.

Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri Turgut Özal Bulvarı üzerindeki güvenlik kameraları ve KGYS (MOBESE) kayıtlarını detaylı incelemeye aldı. Kaçan kar maskeli saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.