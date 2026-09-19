Batman’da otobüsten indirildi: Midesinde 35 paket eroin tespit edildi

MİDESİNDEN 35 PARÇA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs üzerinde yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirildi. Şahsın hastanede yapılan kontrollerinde sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin bulunduğu tespit edildi.