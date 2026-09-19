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Giriş Tarihi: 19.09.2026 12:41

Batman'da otobüsten indirildi: Midesinde 35 paket eroin tespit edildi

Batman'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, şehir girişinde durdurulan bir otobüsteki yabancı uyruklu yolcunun sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin ele geçirildi.

İHA Yaşam
Batman’da otobüsten indirildi: Midesinde 35 paket eroin tespit edildi
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir girişinde bir yolcu otobüsü durduruldu.

MİDESİNDEN 35 PARÇA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu bir şahıs üzerinde yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirildi. Şahsın hastanede yapılan kontrollerinde sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BATMAN

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Batman'da otobüsten indirildi: Midesinde 35 paket eroin tespit edildi
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