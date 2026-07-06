Olay Batman, Cudi Mahallesi'nde akşamüstü saatlerinde meydana geldi. Bir sitenin otoparkında park halinde bulunan üç araçta, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, her üç otomobili de adeta birer alev topuna çevirdi.

Pencerelerinden yükselen dumanları ve alevleri gören bina sakinleri, büyük bir panikle durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve Batman Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri de zaman kaybetmeden yangına müdahale etti.

Batman'da park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü

Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, alevlerin küle çevirdiği üç araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.