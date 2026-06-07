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Giriş Tarihi: 7.06.2026 15:29

Batman'da serinlemek için baraj gölüne girdi: 25 yaşındaki Serhat boğularak hayatını kaybetti

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 25 yaşındaki Serhat Sonğur, akıntıya kapılarak boğuldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sonğur'un cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

DHA Yaşam
Batman’da serinlemek için baraj gölüne girdi: 25 yaşındaki Serhat boğularak hayatını kaybetti
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Olay, öğle saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkisindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla suya giren Serhat Sonğur, bir süre sonra çırpınmaya başladı, kısa süre sonra da gözden kayboldu.

SERİNLEMEK İÇİN BARAJ GÖLÜNE GİRDİ

Çevredekiler tarafından bulunup sudan çıkarılan Serhat Sonğur için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sonğur, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Serhat Sonğur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sonğur'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BATMAN

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Batman'da serinlemek için baraj gölüne girdi: 25 yaşındaki Serhat boğularak hayatını kaybetti
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