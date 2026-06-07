Batman’da serinlemek için baraj gölüne girdi: 25 yaşındaki Serhat boğularak hayatını kaybetti

SERİNLEMEK İÇİN BARAJ GÖLÜNE GİRDİ

Çevredekiler tarafından bulunup sudan çıkarılan Serhat Sonğur için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sonğur, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.