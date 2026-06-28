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Giriş Tarihi: 28.06.2026 12:48

Batman'da silahlı dehşet: Evinin önünde beklerken başından vuruldu! 2 gözaltı

Batman'da Hasan Aydın (27) evinin önünde beklerken iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı bildirildi.

DHA Yaşam
Batman’da silahlı dehşet: Evinin önünde beklerken başından vuruldu! 2 gözaltı
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Olay, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi Yaşam Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlardan biri, evinin önünde bekleyen Hasan Aydın'ın başına isabet etti.

YARALI GENÇ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbarla adrese sağlık ve polis edibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aydın, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 GÖZALTI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, kavganın yaşandığı bölgede 1 boş kovan, 1 dolu fişek bulundu. Olayla ilgili F.S. ile M.S.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ş.Ş. ile Y.Ş.'nin de arandığı bildirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BATMAN

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Batman'da silahlı dehşet: Evinin önünde beklerken başından vuruldu! 2 gözaltı
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