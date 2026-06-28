Batman’da silahlı dehşet: Evinin önünde beklerken başından vuruldu! 2 gözaltı

2 GÖZALTI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, kavganın yaşandığı bölgede 1 boş kovan, 1 dolu fişek bulundu. Olayla ilgili F.S. ile M.S.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ş.Ş. ile Y.Ş.'nin de arandığı bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör