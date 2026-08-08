Batman’da sır olay! Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Evindar’ın cesedi aranıyor

N.Y.'DEN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

N.Y. ile Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tiğrak'ın daha önce N.Y.'den şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Evindar Tiğrak'ın cesedine ise henüz ulaşılamadı. Güvenlik güçleri, Tiğrak'ın cenazesinin bulunması için belirlenen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi de yaklaşık 1 yıldır haber alamadıkları kızlarından gelecek haberi umutla bekliyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör