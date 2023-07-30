Batman’da sokak ortasında cinayet

Batman Sigorta Caddesinde 22 yaşında Ferhat Uçar, husumetlisi olduğu belirtilen kişi ile karşılaştı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, ikili arasında bir anda sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada olay yerinden hızla kaçan Uçar, husumetlisi tarafından arkasından tabancayla ateş açıldı. 6 kurşunun isabet ettiği Uçar bir anda yere yığılırken saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

VATANDAŞLAR KALP MASAJI YAPTI

Bir vatandaş, ambulans gelene kadar Uçar'a kalp mesajı yaptı. Daha sonra olay yerine gelen ambulansla Uçar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Cinayeti işleyen zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.