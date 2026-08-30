Batman’da spor salonunda yangın faciası: 2 ölü, 9 yaralı

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman Valisi Ekrem Canalp, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1'inin durumu ağır, 8'inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör