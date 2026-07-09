Haberler Yaşam Haberleri Batman'da yangın paniği: Market deposu alevlere teslim oldu!
Giriş Tarihi: 9.07.2026 09:55

Batman'da yangın paniği: Market deposu alevlere teslim oldu!

Batman’da bir zincir marketin dağıtım deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA Yaşam
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Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde bulunan bir zincir marketin dağıtım deposunda saat 02.45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA araçları ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu saat 05.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Batman Valisi Ekrem Canalp, olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Batman'da yangın paniği: Zincir marketin dağıtım deposu alevlere teslim oldu | Video

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Batman'da yangın paniği: Market deposu alevlere teslim oldu!
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