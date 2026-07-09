Batman'da yangın paniği: Market deposu alevlere teslim oldu!

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde bulunan bir zincir marketin dağıtım deposunda saat 02.45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA araçları ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.