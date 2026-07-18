Batman'da "yol vermeme" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Komando Caddesi'nde sürücülerinin plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile motosiklet arasında "yol vermeme" nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınlarının da katılmasıyla olay silah ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.Ç. (33), İ.G. (39), M.N.G. (63) ve Y.C. (30) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak ve silahla yaralandılar.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör