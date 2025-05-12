Batman’da yürek yakan kaza: Küçük Belinay’a çarpıp kaçtı!

Batman'ın Cudi Mahallesi'nde 30 Nisan günü meydana gelen kazada, park alanına giren bir minibüs 6 yaşındaki Belinay Özgün'e çarptı. Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kız, burada 10 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

MİNİK BELİNAY KURTARILAMADI

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Belinay, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Belinay'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında Diyarbakır'da toprağa verildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya neden olan minibüs sürücüsünün, küçük Belinay ağır yaralı halde yerde yatarken olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Acılı aile, sorumlunun yakalanıp ya da yakalanmadığını bilmediklerini söyleyerek bir an önce adalete teslim edilmesini istedi.