Batman’daki kazada düğün çıkışı facia yaşandı! öğretmen ve ailesi öldü

Ölümlü kazaların sıklıkla yaşandığı Batman-Siirt çevre yolu, yeni bir faciaya daha tanık oldu. Yakınlarının düğünü için Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Dereli köyünden merkeze giden 6 kişilik aile düğün bitiminde yol kenarına park ettikleri aracına doğu ilerlerken hızla gelen M.A.A. yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde aileden çarpmanın şiddetiyle yola metrelerce savrulan 48 yaşındaki Süleyman Oğuz, 40 yaşındaki İlyas Oğuz, 12 yaşındaki Sefa Oğuz ve 4 yaşındaki Demir Oğuz olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

KAZADA HEM KENDİSİ HEM DE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 48 yaşındaki öğretmen Süleyman Oğuz ile iki çocuğu 12 yaşındaki Sefa Oğuz ve 4 yaşındaki Demir Oğuz hayatını kaybetti. Eğitim camiasını yasa boğan ölümlü kazada 4 kişi Gercüş ilçesine bağlı Dereli köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken kazaya neden olan sürücü M.A.A. ise gözaltına alındı.

MİLLETVEKİLİ NASIROĞLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kazada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Milletvekili Nasıroğlu, "Maalesef Batman-Beşiri-OSB karayolunda saat 21:56 sıralarında feci bir trafik kazası meydana gelmiştir. Olay yerine ilk ambulansımız saat 22.05 'te ulaşmıştır. Toplam 10 adet ambulans, 1 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. Yaşanan elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin başı sağ olsun" dedi.

YOLA KIRMIZI BOYA DÖKTÜ

Hüda Par Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, ölümlü kazarın sıklıkla yaşandığı yola kırmızı boya dökerek yetkililere çağrıda bulunurken "Katliama sebep olan yol yıllardır bu günü haber veriyordu. Biz uyardık yetmedi, basın uyardı yetmedi, halkımız uyardı yetmedi. Biz de bugün teşkilatımızla birlikte bu yola dikkat çekmek amacıyla sabah erken saatlerde yolu kısmen trafiğe kapattık. Dün yaşanan katliam ve daha önceki yıllarda yaşanan ölümlere istinaden de yola kırmızı boya döktük. Bu yol bir daha ölüme sebebiyet vermesin! Yetkililer ivedilikle bu yola çözüm bulsun!" dedi.