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Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:45 Son Güncelleme: 16.6.2022 10:45

Batum Nerede? Batum Nereye Bağlı, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?

Batum Nerede? Batum Nereye Bağlı, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?

Komşu ülkeler ile geçişler konusunda sorun yaşamamak ve diğer ülkelere ziyarete gitmek hepimizin hayalidir. Bu hayallerimizden birini gerçekleştireceğimiz ülkelerden biri de Batum olarak karşımıza çıkar. Batum hem sahilinin güzelliği hem de ucuzluğu ile Karadeniz turuna çıkan insanlar tarafından oldukça tercih edilen bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, ülkemizden ziyaret etmek için sıklıkla gidilen Batum nerede? Ziyaret edilmek istenen Batum hangi ülkede? İşte bu yazımızda Batum ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları sizin için hazırladık. Batum nereye bağlı ve nasıl gidilir sorularının cevapları ve Batum hakkında merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında ve detaylarda.

Ülkemizden pasaportsuz ve vizesiz gidilecek ülkeler içinde karşımıza çıkan Batum hem Karadeniz şehirlerimizle komşu olması hem de kolay geçiş avantajı ile sıklıkla tercih edilen bir şehirdir. Batum'a nasıl gidilir ve Batum nerede sorularının detaylarına beraber geçelim.

Batum Nerede?

Özellikle temiz sahili ve limanı ile dikkat çeken kentlerden biri olan Batum Gürcistan'a bağlı özerk bir bölge olan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin yönetildiği bir yerdir. Türkiye'den en çok gidilen kentlerden biri olarak karşımıza çıkar. Ilıman bir iklimi olduğu için kış aylarında da gezi amaçlı tercih edilebilecek bir kenttir.

Batum Nereye Bağlı?

Gürcistan'a bağlı bir yer olarak karşımıza çıkan Batum, sarp sınır kapısı kullanılarak sadece kimlik ile ülkemizden ziyaret edilebilecek yerler arasındadır. Nüfusu 155.000'dir.

Batum'a Nasıl Gidilir?

Batum'a giderken hem havayolu hem de karayolu tercih edilebilmektedir. Havayolu ile seyahat edilmek istendiğinde Batum havalimanına ulaşılmaktadır. Eğer Batum'a karayolu ile gitmek isterseniz de Karadeniz kıyılarından Batum'a ulaşacaksınızdır. Özellikle Artvin merkez ile Batum arası birbirine çok yakın mesafededir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise Batum'a geçişlerde yeni ve çipli kimlik kartlarının zorunlu olduğudur.

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Batum Nerede? Batum Nereye Bağlı, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?
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