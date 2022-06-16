Batum Nerede? Batum Nereye Bağlı, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?

Ülkemizden pasaportsuz ve vizesiz gidilecek ülkeler içinde karşımıza çıkan Batum hem Karadeniz şehirlerimizle komşu olması hem de kolay geçiş avantajı ile sıklıkla tercih edilen bir şehirdir. Batum'a nasıl gidilir ve Batum nerede sorularının detaylarına beraber geçelim.

Batum Nerede?

Özellikle temiz sahili ve limanı ile dikkat çeken kentlerden biri olan Batum Gürcistan'a bağlı özerk bir bölge olan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin yönetildiği bir yerdir. Türkiye'den en çok gidilen kentlerden biri olarak karşımıza çıkar. Ilıman bir iklimi olduğu için kış aylarında da gezi amaçlı tercih edilebilecek bir kenttir.

Batum Nereye Bağlı?

Gürcistan'a bağlı bir yer olarak karşımıza çıkan Batum, sarp sınır kapısı kullanılarak sadece kimlik ile ülkemizden ziyaret edilebilecek yerler arasındadır. Nüfusu 155.000'dir.

Batum'a Nasıl Gidilir?

Batum'a giderken hem havayolu hem de karayolu tercih edilebilmektedir. Havayolu ile seyahat edilmek istendiğinde Batum havalimanına ulaşılmaktadır. Eğer Batum'a karayolu ile gitmek isterseniz de Karadeniz kıyılarından Batum'a ulaşacaksınızdır. Özellikle Artvin merkez ile Batum arası birbirine çok yakın mesafededir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise Batum'a geçişlerde yeni ve çipli kimlik kartlarının zorunlu olduğudur.